Tappenbeck spielt mit grenzenlosem Vergnügen

Tappenbeck. So bringen die Kyffhäuser die Vereine und fast das halbe Dorf auf dem Festplatz zusammen.

Zum Spiel ohne Grenzen traf sich an Himmelfahrt das halbe Dorf bei den Kyffhäusern auf dem idyllischen Festplatz.

Keine Frage – an Himmelfahrt wird in Tappenbeck grenzenlos gespielt. Die Kyffhäuser-Kameradschaft um Reinhold Wrieske holte vier Vereine mit ins Boot, um auf dem idyllischen Festplatz ein Spiel ohne Grenzen aufzubauen. Der Parcours lockte über den Tag verteilt um die 15 Teams an: Familien, Clubs, Straßenmannschaften, Gastmannschaften aus anderen Dörfern, diesmal beispielsweise Besucher aus Zasenbeck. Noch handschriftlich notierte Wrieske die Anmeldungen, bevor er den Laufzettel aushändigte. Mannschaftsnamen wie „Drei Flaschen Wein für Adrian“ entlockten ihm ein leises Schmunzeln – Sonderpunkte bringen sie aber nicht.

Der Klassiker schlechthin: Dosen abspritzen

Abgerechnet wurde nach Punkten beim Blitzball des Jugendclubs, beim speziellen Eierlauf der Gastgeber, Tennisball-Zielwurf des Gemischten Chors und beim Entdeckerspiel der Jugendfeuerwehr. Den Klassiker schlechthin steuerte die Feuerwehr bei: Dosen abspritzen. Um die leeren Konservendosen vom Podest zu spritzen, mussten die Teams selbst Wasser holen und dann mit der Handspritze ordentlich Druck aufbauen. Tipps der Löschprofis gab es gratis. So wird der Wasserstrahl schärfer, wenn man die Düse mit dem Daumen etwas zuhält.

Auf die Sieger warten Titel-Tafel, Medaillen und Süßigkeiten

Preise gab es reichlich. Das erwachsene Siegerteam wird mit einer eigenen Plakette auf der hölzernen Titel-Tafel verewigt. Für die Kinder gibt es Medaillen in Gold, Silber und Bronze, für jedes Teammitglied eine eigene. „Außerdem haben wir Süßigkeiten, die holen wir aber erst zur Preisverleihung, sonst sind die schon vorher leer“, sagte Kyffhäuser-Chef Wrieske.

Hungrig blieb auch so niemand: Getränkestand und Grillimbiss sorgten für rustikale Verpflegung. Viele Besucher machten es sich an den Bierzeltgarnituren gemütlich und schauten dem Spiel ohne Grenzen amüsiert zu.

