Philipp Raulfs ist neuer Vize-Chef der Bezirks-SPD

Beim Parteitag des SPD-Bezirks Braunschweig in Goslar gab es aus Gifhorner Sicht erfreuliche Nachrichten: Philipp Raulfs wurde von den Delegierten zum Stellvertreter des neuen Vorsitzenden Thorsten Kornblum gewählt.

„Die Wahl zum Stellvertreter macht mich stolz und ich spüre die Vorfreude auf die neue Aufgabe“, wird Raulfs in einer Pressemitteilung von Sonntag zitiert. „Meine Erfahrungen als Vorsitzender der SPD im Landkreis Gifhorn möchte ich gerne in die Arbeit im Bezirk einbringen, denn wir haben hier im Landkreis viel erreicht.“ Es sei sein Ziel, auch die Arbeit des SPD-Bezirks Braunschweig in den nächsten Jahren mitzuprägen. Wie in Gifhorn gehe das nur durch eine gute Teamleistung. „Ich freue mich daher auf die Zusammenarbeit mit Thorsten Kornblum“, so Raulfs.

Kreis Gifhorn soll im Bezirk weiter wichtige Rolle spielen

Neben Raulfs wurde Anna Fischer – wie Raulfs in Hillerse zuhause – zur Beisitzerin wiedergewählt. „Unsere Region weiterzuentwickeln und sie nachhaltig sozialdemokratisch zu prägen, ist mir ein großes Anliegen“, sagte sie. „Ich bin froh, meine Arbeit als Beisitzerin fortsetzen zu können. Gemeinsam mit Philipp Raulfs werde ich dafür arbeiten, dass der Landkreis Gifhorn auch im Bezirk eine wichtige Rolle spielt“, so Fischer.

Der scheidende Bezirksvorsitzende und Gifhorner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil blickt optimistisch auf die Personalien: „Mit Philipp und Anna ist die SPD im Landkreis Gifhorn weiterhin stark im Vorstand des SPD-Bezirks Braunschweig vertreten. Ich kenne beide aus vielen Jahren der engen Zusammenarbeit und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Vertretung Gifhorner Interessen im SPD-Bezirk.“

Gifhorn soll Hochschulstandort werden

Neben den Personalentscheidungen ging es auch um die politische Ausrichtung der SPD. Im beschlossenen Leitantrag „Das Braunschweiger Land – sicher in unsicheren Zeiten“ geht es um den Anspruch, auch weiterhin treibende politische Kraft der Region zu sein. Für Gifhorn sieht der Leitantrag vor, perspektivisch einen Hochschulstandort zu etablieren.

Auch der Regionalverband Großraum Braunschweig soll gestärkt werden, um das wichtige Ziel, den ÖPNV flächendeckend zu verbessern, zu erreichen. Der Status als Wirtschafts- und Mobilitätsregion soll aus Sicht der SPD auch durch den Lückenschluss der A 39 gesichert werden.

red

