Rotary Club unterstützt Leseprojekt an der Grundschule Wesendorf

Der Rotary Club Gifhorn-Wolfsburg und der Inner Wheel Club Gifhorn - Wolfsburg unterstützen gemeinsam das überregional erprobte Rotary Leseprojekt 4L, das für „Lesen Lernen - Leben Lernen“ steht. Dabei geht es bei dem Projekt nicht nur darum, den Kindern ein Buch zu schenken, sondern vor allem einen Beitrag zur Verbesserung der Lesekompetenz zu leisten, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Clubs. Das Leseprojekt wurde mit dem Germanistikinstitut der RWTH Aachen entwickelt und insgesamt schon mehr als eine Million Schulkinder mit Büchern ausgestattet.

Lesen soll Spaß machen

Im Raum Gifhorn und Wolfsburg werden dabei gemeinsam sieben Grundschulen gefördert, so dass insgesamt mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler in den Genuss kommen, ein eigenes Buch in den Händen zu halten, was für viele Kinder keine Selbstverständlichkeit ist. „Ein Schwerpunkt rotarischer Arbeit ist die Förderung von Bildung“, sagt Dr. Claudia Gienapp, Präsidentin des Rotary Clubs Gifhorn-Wolfsburg. „Lese- und Schreibfähigkeit sind eine Grundvoraussetzung für Demokratie, Stabilität und wirtschaftliches Wohlergehen. Bildung ermöglicht Menschen, sich eigenständig Informationen anzueignen und Teil eines funktionierenden Gemeinwesens zu sein.“ Den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Wesendorf soll die Auseinandersetzung mit dem Buch vor allem Spaß machen. „Das Lesen des Buches bietet vielfältige Erlebnisse, die neben der Leistungsverbesserung auch einen emotionalen und sozialen Gewinn bringen“, so Marianka Gräfin von Magnis, Präsidentin des Inner Wheel Clubs.

Bücher werden im Deutschunterricht eingesetzt

Mit dem Leseprojekt 4L soll die Wesendorfer Grundschule nachhaltig gefördert werden. „Das ist eine tolle Nachricht, wir sind glücklich, dass wir auch im kommenden Schuljahr die Bücher im Deutschunterricht einsetzen können“, erläutert Schulleiter Jörg Bratz.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de