Fahrrad gestohlen: Polizei Gifhorn sucht Eigentümer

Die Polizei Gifhorn hat Ende April in Gifhorn ein offenbar gestohlenes Fahrrad sichergestellt. Gesucht wird laut Polizei nun die Eigentümerin beziehungsweise den Eigentümer des Fahrrades. Es ist von der Marke Merida, Model Ninety-Six, in schwarz und grün lackiert und verfügt über 11 Gänge und Scheibenbremsen. Der Lack des Lenkers ist an der Oberseite auffällig beschädigt.

Der beschädigte Lenker ist auffällig. Foto: Polizei Gifhorn

Der Eigentümer beziehungsweise die Eigentümerin sowie Hinweisgeber dazu melden sich unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn.

