Bokensdorfer Golfclub freut sich über Besucherrekord

Bokensdorf. 500 Besucher sammelten am Golferlebnistag in Bokensdorf erste Erfahrungen im Umgang mit dem Golfball. So groß war der Zuspruch noch nie.

Rund 500 Besucherinnen und Besucher fanden am vergangenen Wochenende bei trockenem Wetter, aber kalten Temperaturen den Weg auf den Golfplatz in Bokensdorf und stellten damit einen deutlichen Besucherrekord auf. „Der Ansturm in diesem Jahr hat uns überwältigt“, so Dr. Christof Spathelf, Präsident des Golfclub Wolfsburg. „Wir öffnen traditionell einmal im Frühjahr unsere Anlage, um einer breiten Öffentlichkeit einen Einblick in unseren tollen Sport zu geben. Aber so großen Zuspruch hatten wir noch nie.“

Von 11 bis 16 Uhr erwartete die Besucher ein buntes Programm für die ganze Familie. Die Kinder konnten sich auf einer Hüpfburg der Firma Wintec austoben und sich mit Wölfi, dem Maskottchen des VfL Wolfsburg, fotografieren lassen. Für das leibliche Wohl sorgte das Team der Golfclub-Gastronomie „Panorama“ unter anderem mit Getränke-, Bratwurst- und Eisstand.

Abschläge üben, chippen und putten

Im Zentrum des Tages stand aber das Erleben des Golfsports. An verschiedenen Stationen konnten Jung und Alt Abschläge üben, chippen, putten und so erste Erfahrungen im Umgang mit Ball und Schläger sammeln. Insgesamt rund 70 Helferinnen und Helfer kümmerten sich um den zu keiner Zeit versiegenden Besucherstrom, gaben Tipps und führten über die Anlage. Dabei wurden zahlreiche persönliche Einladungen ausgesprochen, diese ersten Eindrücke bei einem weiteren Besuch zu vertiefen. „Ich bin mir sicher, dass wir alle heute dem Golfsport einen großen Dienst erwiesen haben“, resümiert Dr. Christof Spathelf für den Club. „Wir konnten uns als offene Community präsentieren und hoffentlich einige Vorurteile abbauen. Vielleicht haben wir ja ein paar Menschen nachhaltig für uns, unseren Sport und unsere Anlage begeistert.“

red

