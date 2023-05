Heute ist Tag der offenen Tür im Beratungshaus Wittingen

Das neue Beratungshaus in Wittingen. Davor stehen Christine Gehrmann (Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Gifhorn, von links), Rolf Schee (Sozialpsychiatrischer Dienst, Landkreis Gifhorn), Saskia Rusch (Beratungsservice Soziales Landkreis Gifhorn), Landrat Tobias Heilmann, Andreas Ritter (Bürgermeister Stadt Wittingen) und Kreisrat Rolf Amelsberg.

Der Landkreis Gifhorn lädt die Bevölkerung im Nordkreis ein sich am „Tag der offenen Tür“ des Beratungshauses in Wittingen über die verschiedenen Angebote vor Ort zu informieren. Der Termin ist am Dienstag, 2. Mai, von 15 bis 18 Uhr.

Bereits seit über einem Jahr betreibt der Landkreis im Wittinger Hindenburgwall 19 das Beratungshaus. Seit März vergangenen Jahres finden die Einwohnerinnen und Einwohner des Nordkreises dort ein vielfältiges Angebot unter dem Motto „natürlich sozial!“. Insgesamt 13 verschiedene Beratungsstellen bieten für Jung und Alt Beratung, Unterstützung und Begleitung zu unterschiedlichen Problemlagen oder Anliegen an. Dazu zählen unter anderem die Pflegeberatung des Senioren- und Pflegestützpunktes, der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises, die Teilhabeberatung und die Awo-Selbsthilfekontaktstelle.

Neben vielen Infoständen findet am 2. Mai ein Kaffee- und Kuchenverkauf durch die „Verrückte Backstube“ vom Verein Stellwerk statt und ein buntes Rahmenprogramm – darunter auch ein Kickerturnier, ein Bastelangebot für Kinder, Popkornverkauf, Handmassage und vieles mehr runden den Nachmittag ab.

