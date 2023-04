Kultur in der Südheide

Kultur in der Südheide Stadthalle Gifhorn: Wieder das volle Programm

Die Stadthalle Gifhorn will zu alter Größe zurück – sowohl von der Zahl der Veranstaltungen als auch von den Besuchern her. Am Mittwoch stellten Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink und Pressesprecherin Stefanie Schrader das Programm der Saison 2023/24 vor.

Omair Rhayen (von links), Stefanie Schrader und Dagmar Marcks-Lübberink stellten das Programm der Stadthalle Gifhorn für die nächste Saison vor. Foto: Reiner Silberstein

Das Kulturhaus an der Celler Straße ist auf dem besten Weg, das Pandemie-Loch komplett hinter sich zu lassen: „Wir haben die erste erfolgreiche Saison nach Corona abgeschlossen“, freute sich die Chefin. Die Besucher seien nach Aufhebung aller Einschränkungen wieder in großer Zahl ins Haus gekommen, die Kartenvorverkäufe seien nach oben geschnellt.

Die ersten Veranstaltungen ohne abstandsbedingte Gästelimitierung seien ausverkauft gewesen – zum Beispiel Maybepop und das Berliner Kult-Kabarett Distel. Ähnlich war es bei den Kinderveranstaltungen: „Sieben von acht waren ausverkauft“, so Marcks-Lübberink. Das spiegele sich auch in der finanziellen Situation der Stadthalle wieder: „Wir stehen gut da, die Einnahmen lagen über den Erwartungen.“ Wobei die nach Corona zwar optimistisch, aber auch noch „vorsichtig“ waren.

Abozahlen sind nun wieder vierstellig

Derzeit sei man noch nicht bei den Vorpandemie-Besucherzahlen, aber mit rund 13.000 schon wieder nah dran. Die Auslastungszahlen liegen zwischen 80,5 Prozent (hauseigenes Kulturprogramm) und 96 Prozent (Familienprogramm). Die Abozahlen seien mittlerweile wieder vierstellig – der Tiefpunkt war in der Corona-Saison mit 240 (nur Kinderabos möglich), in der vergangenen Saison lagen sie bei 631. Marcks-Lübberink: „Wir hatten den Abonnenten die Möglichkeit gegeben, zu pausieren.“ Nun kämen sie wieder zurück. Die Stadthalle nehme also wieder Fahrt auf, die Geschäftsführerin hofft, dass alle Zahlen wieder das Niveau aus der Vor-Corona-Zeit erreichen.

Am neuen Programm, das ab Mitte September gilt, soll der Plan jedenfalls nicht scheitern, denn da sei man wieder bei jeweils fünf Veranstaltungen pro Abo zuzüglich Silvester, Junges Theater, Weihnachtsmärchen für Kinder und einem Aktionstag zusammen mit der Feuerwehr Gifhorn. Die Abostruktur ist geblieben – die Preise auch. Und inhaltlich soll das Programm ebenfalls überzeugen: „Wir wollen Qualität nach Gifhorn holen“, so die Chefin.

Den Anfang machen am 29. September die Queenz of Piano im Kleinkunst-Abo – klassische Musik von Jennifer und Ming in der Atmosphäre eines Popkonzerts, mit Titeln von Ed Sheeran, AC/DC und Beethoven. Es folgen eine Breakdance-Show (Goldberg Moves), Weihnachtskonzert mit Uwe Müller, Akrobatik-Performance (Leo) und der Comedian Özgür Cebe.

Ohnsorg-Theater aus Hamburg kommt gleich zweimal

Das Theater-Abo startet am 20. Oktober mit dem schon zweifach verfilmten Stück „Das perfekte Geheimnis“. Marcks-Lübberinks Geheimtipp ist „Achtsam Morden“ am 25. Januar nach dem Krimi-Bestseller von Karsten Dusse, das von Stefanie Schrader „Die Reise der Verlorenen“ am 15. März. Ebenfalls im Programm: Molière-Komödie „Die Streiche des Scapin“ und „Extrawurst – Kulturkampf am Grill“.

Im Sonntagsabo setzt die Stadthalle gleich zweimal auf das Ohnsorg-Theater aus Hamburg („Frau Bachmanns kleine Freuden“ und „Die lieben Eltern“). „Diese Art von Komödien laufen in Gifhorn immer gut“, sagte Schrader.

Bewerbungen für Marcks-Lübberinks Nachfolge werden gesichtet

Die Kinder ab vier Jahren können sich auf „Die Abenteurer“ freuen – die Geschichten aus Mullewapp von Helme Heine werden am 17. September nachgeholt, nachdem sie vergangenes Jahr umbesetzt werden mussten. „Der Grüffolo“ begeistert sie dann hoffentlich am 10. Dezember. Kinder ab sechs Jahren erwarten Mozarts „Zauberflöte“, „Der kleine Vampir“, „Die Schatzinsel“ und „Das tapfere Schneiderlein.“

Marcks-Lübberink wird die neue Saison in Gifhorn nicht mehr begleiten, sie verlässt die Stadthalle wie angekündigt zum 1. September. Aber eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger ist garantiert: „Der Aufsichtsrat sichtet schon die ersten Bewerbungen.“ Welcher Betreiber das Catering ab demselben Zeitpunkt übernimmt, sei dagegen schon entschieden – das werde aber erst verkündet, wenn die Verträge unterschrieben sind.

