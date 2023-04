Gifhorn tanzt richtig in den Mai – und länger

Alles neu macht der Mai. Die 2022 noch unter Corona-Fuchtel ausprobierte Marktplatz-Party der Stadt Gifhorn mit Tanz in den Mai kam so gut an, dass sie bleibt – und noch verlängert wird. Gefeiert wird am Sonntag, 30. April, von 18 Uhr bis Mitternacht.

Das kündigte Bürgermeister Matthias Nerlich am Freitag zusammen mit Organisatorin Serina Hoffmann an. Der Clou: Die Maifeier schließt sich nahtlos an den verkaufsoffenen Sonntag mit Bauernmarkt an. Und der Eintritt ist frei.

„Wir wollten mal ein anderes Format“, verabschiedete sich Nerlich von zu viel Maibaum-Folklore. Die Feuerwehr stellt den dekorierten Stamm schon vorher auf und setzt dem Traditionssymbol mit Zunftwappen zur Maifeier nur noch per Drehleiter die Krone auf.

Erst spielt der Musikzug, dann der DJ

Das Programm startet mit 90 Minuten zünftiger Live-Musik des Feuerwehr-Musikzugs. Die Kapelle begleitet auch den Bändertanz der Trachtentanzgruppe des Uniformierten Schützenkorps. Und Tusch! Punkt 19 Uhr will Bürgermeister Nerlich das erste Bierfass anstechen – 30 Liter gehen als Freibier raus. Ab 19.30 Uhr übernimmt dann DJ Bernd Bendig die Bühne an der Seite der Nicolai-Kirche.

Zuschauen lässt sich aus den Biergärten

Geschmacklich abgerundet wird die Party mit Maibowle und Heideschinken an Imbissständen. Wer lieber im Sitzen zuschaut, der ist in der Außengastronomie der Lokale rund um den Marktplatz gut aufgehoben, sagt Organisatorin Hoffmann.

Was die harte Arbeit hinter dem Tanzvergnügen angeht, kennt Gifhorns Vize-Ortsbrandmeister Dennis Misselhorn die Details: Die Feuerwehr-Senioren richten den Stamm mit Unterstützung der Jugendfeuerwehr am Mittwoch im Gerätehaus her. Am Marktplatz aufgerichtet wird der Maibaum dann tags darauf am Donnerstag von 17 Uhr per Kran ohne viel Aufhebens. Gut für die Feuerwehrleute: Um so entspannter können sie Sonntagabend bei der Maiparty mitfeiern.

