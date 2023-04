Pflegekräfte beginnen ihre Ausbildung am Helios Klinikum Gifhorn

Insgesamt 20 Männer und Frauen aus neun verschiedenen Nationen, darunter Russland, Rumänien, Kirgisistan, Portugal, Tunesien, Marokko, Iran und Kamerun, haben am 1. April ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann am Helios Bildungszentrum Gifhorn begonnen. „Eine wirklich bunte Truppe“, freut sich Diplom-Pflegewirtin Kerstin Wichert über die vielfältige Internationalität ihres Ausbildungskurses am Gifhorner Bildungszentrum.

Geplant ist zum Ausbildungsbeginn, den angehenden Pflegefachfrauen und –männern die ersten Grundkenntnisse der pflegerischen Praxis zu vermitteln. Die ersten Schritte im Lernort Praxis werden sie zusammen mit Auszubildenden der Klasse 2022H absolvieren. „Auszubildende leiten Auszubildende an“ so lautet das Projekt. Gezielt sollen die in der Schule erworbenen Kenntnisse in der Praxis angewendet und vertieft werden. Die gesamte Ausbildung erfolgt in Blöcken – das heißt, Theorie- und Praxisphasen wechseln sich ab.

Ausbildung findet auch außerhalb des Krankenhauses statt

Auf die Auszubildenden wartet eine abwechslungsreiche und spannende Zeit. Abwechslungsreich, weil sie die vielfältigen Einsatzgebiete der Pflege, nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in den verschiedenen Pflegesettings kennenlernen. So werden sie einen Einsatz im ambulanten Pflegedienst, im Altenheim, in der Psychiatrie und in der Kinderheilkunde haben und unterschiedlichste Arbeits- und Geschäftsprozesse der Pflege kennenlernen, heißt es in einer Mitteilung des Helios Klinikums.

Die ärztliche Dozentin am Bildungszentrum Dr. Gesa Waletzky ist sich sicher, dass die angehenden Pflegekräfte einen zukunftsfähigen Beruf gewählt haben. Auch weil es nach der Berufsausbildung zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und viele unterschiedliche Karriereperspektiven bei Helios und im Gesundheitssektor gibt.

Übrigens: Wer den Beruf der Pflegefachfrau oder des Pflegefachmanns ausüben möchte, kann sich jetzt noch für den Ausbildungsbeginn am 1. September 2023 bewerben.

