Gifhorn. Ein neues Restaurant mit griechischen Spezialitäten öffnet am Montag in der Braunschweiger Straße. Darauf können sich die Gäste freuen.

Gastro-Szene Athen in Gifhorn: Hier kocht der Chef selbst

Gifhorns Gastronomieszene begrüßt einen Neuzugang. Auf Vermittlung der Gilde-Brauerei öffnet am Montag, 20. März, das Restaurant Athen mit griechischen Spezialitäten in der Braunschweiger Straße 1.

Ab dann kommen Gyros- und Souflaki-Freunde täglich auf ihre Kosten, denn einen Ruhetag gönnt sich der Familienbetrieb erst gar nicht. Koch Alban Gjuci steht täglich am Herd, montags bis donnerstags von 11.30 bis 14.30 und 17 bis 23 Uhr, freitags und an Wochenenden durchgehend von 11.30 bis 23 Uhr. Hier kocht der Chef noch selbst, Gjuci ist auch Betreiber des Speiselokals mit 130 Plätzen.

Atmosphäre wie in Griechenland

15 Jahre Erfahrung aus der Gastronomie bringen er und seine Familie mit. Haben sie doch zuletzt in Gifhorns Partnerstadt Gardelegen ein griechisches Restaurant etabliert. Alban Gjucis Bruder betreibt ein griechisches Lokal in Wolfsburg.

Die Räumlichkeiten hat die Familie in den vergangenen vier Wochen ganz neu gestaltet. Nichts erinnert mehr an das Lokal Alte Ziege, das im Mai 2022 den A-la-Carte-Betrieb eingestellt hatte. Weiß-blaue Griechenland-Atmosphäre und folkloristische Motive versetzen Besucher schnell in Urlaubslaune.

Und das bietet die Speisekarte

In der üppigen Karte steckt für jeden etwas: Landestypisches mit und ohne Fleisch, frischer Fisch, Salate und appetitliche Vorspeisen. Alle Gerichte gibt es auch außer Haus zum Abholen. Wer gerne draußen ist, für den will das Athen die bestehende Terrasse an der Gebäudeseite zur Fallerslebener Straße neu beleben. Gutscheine machen es leicht, sein Lieblingsgericht zu teilen.

Ehrensache schließlich, dass das Weinland Griechenland im Athen zu Ehren kommt. Die passende Begleitung zu den Gerichten findet sich ebenso wie landestypische Spirituosen als Digestif. Da gibt der Wirt wohl auch gerne mal einen aus.

