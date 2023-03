Gifhorn. Das Jubiläumskonzert findet am kommenden Samstag und Sonntag um 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei und es sind noch Plätze verfügbar.

175 Jahre Gifhorner Männerchor Gifhorner Männerchor tritt am Wochenende im Rittersaal auf

Der Gifhorner Männerchor tritt am Samstag, 11. März, und Sonntag, 12. März, um 16 Uhr im Rittersaal des Schlosses Gifhorn auf. Das Konzert „175 Jahre Gifhorner Männerchor“, musste mehrmals wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Laut Chorleiter Erhard Macke, sind an beiden Terminen noch freie Plätze verfügbar. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist an beiden Tagen frei.

Als Partner konnte das Blechbläserquintett „Shorty Brass“ gewonnen werden. Aufgeführt werden unter anderem Lieder von Peter Maffay, Udo Jürgens, Santiano und schmissige Märsche und Melodien zum Frieden. Die Bläser musizieren Stücke der Beatles sowie das bekannte „Trumpet Voluntary“. Gemeinsam erklingt die Filmmusik zu „1492 :Conquest of Paradise“.

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de