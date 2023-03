Solina Cello Ensemble tritt am 17. März im Schloss Gifhorn auf

Das Solina Cello Ensemble bietet am Freitag, 17. März, um 20 Uhr im Rittersaal des Schloss Gifhorn eine beeindruckende musikalische Reise durch vierzehn europäische Länder und nahezu alle Musikgenres. Als wäre man gleichzeitig in einem Sinfoniekonzert, auf einer Schlager- oder 80er Party, bei einer Jazz Session, in der Oper, im Ballett und im Kino. Die Besucher können sich auf über 100 der bekanntesten Werke und schönsten Gassenhauer der europäischen Musikgeschichte freuen. Auf Abba, Falcos „Amadeus“, Macky Messer, Mozarts „Zauberflöte“, Tschaikowskys „Schwanensee“, genauso wie auf den griechischen Sirtaki, Edith Piaf, die Beatles bis hin zu Beethovens „Elise“, Strauß‘ „Donau Walzer“, Ravels „Bolero“ und natürlich auf die italienische Oper. Das teilt der Kulturverein Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Eintrittskarten für das Konzert sind in der Vorverkaufsstelle, im Steinweg 3, in Gifhorn, online und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

red

