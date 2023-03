Gifhorn: Reinhard Pantke spricht über seine Radtour zum Nordkap

2022 fuhr Reinhard Pantke von Norddeutschland zum Nordkap. Dabei fuhr er durch vier verschiedene nordische Länder. In Norwegen sah er die Sieben Schwestern, eine Bergformation aus sieben Bergen in der Kommune Alstahaug in Nordland, Norwegen.

Nach einer dreijährigen Pause hält der Reisejournalist Reinhard Pantke am Freitag, 17. März, um 19 Uhr einen Vortrag inklusive Multivisionsshow zu dem Thema ,,6.400 Kilometer per Rad zum Nordkap’’ im FBZ Grille, in der Ludwig-Jahn-Straße 12, in Gifhorn.

2022 legte der Globetrotter Pantke auf dem Weg von Norddeutschland zum Nordkap über 6.400 Kilometer per Fahrrad zurück. Auf drei verschiedenen Reisen führte sein Weg innerhalb von fünf Monaten durch vier nordische Länder. Wie der Reisejournalist berichtet, radelte er nur mit Muskelkraft und 35 Kilogramm Gepäck getreu dem Motto „der Weg ist das Ziel“ auf vielen schönen Nebenstrecken abseits der Hauptrouten und erkundete dabei einige der schönsten Gegenden Skandinaviens. Die Bilder und Filme dieser Reise werden in der Multivisionsshow gezeigt.

Henningvaer auf den norwegischen Lofoten. Foto: Reinhard Pantke

Die Hälfte des Vortrages befasst sich mit Norwegen

Die Fahrradtour begann im Mai auf der „Herrenhausroute“, die über die frühlingshaften dänischen Inseln Fünen und Langeland führte, es ging vorbei an zahlreichen Landhäusern und Schlössern nach Ostschweden. Dort radelte er entlang der Ostküste mit kurzen Abstechern auf die Inseln Öland und Gotland langsam nordwärts. Von den finnischen Åland Inseln, fuhr Pantke über 1.000 km durch Finnland in die einsamen Weiten Lapplands Finnlands und Norwegens, wo er nicht nur atemberaubende, menschenleere Naturlandschaften mit wilden Berglandschaften, wilden Rentieren und riesigen Vogelkolonien sah, sondern am Ende der Welt viele interessante und ungewöhnliche Menschen traf. Gut die Hälfte des Vortrags befasst sich mit Norwegen: Vom Nordkap aus geht es über 2.500 km durch Norwegen zumeist entlang der Küsten, gezeigt werden unter anderem Bilder und Filme von den norwegischen Lofoten, der vielfältigen Straße 17, die zurecht als eine der schönsten Küstenstraßen der Welt gilt und Teilen des norwegischen Fjordlandes. Das berichtet Pantke in einer Pressemitteilung.

Weitere Informationen, Tipps und Bilder erhalten Interessierte unter www.reinhard-pantke.de. Karten für den Vortrag gibt es für 14 Euro pro Person. Schüler, Studenten, Arbeitslose und Behinderte erhalten eine Ermäßigung. Die Karten können per E-Mail an reinhard.pantke@gmx.de bestellt werden.

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de