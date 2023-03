Meinerser Kinder- und Jugendfeuerwehren verzeichnen Zuwachs

Der Neustart nach der Corona-Pandemie ist den Kinder- und Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Meinersen gut gelungen. Das berichtete die Samtgemeinde-Jugendfeuerwehrwartin Dörte Michels bei der Jahresversammlung der am Sonntag im Feuerwehrhaus in Müden.

Die Jugendfeuerwehren verzeichneten im vergangenen Jahr Zuwächse von 22 Mitgliedern auf 162. Bei den Kinderfeuerwehren sind es zum Jahresende 24 mehr als zum Start des Jahres. Damit sind 272 Kinder und Jugendliche in den 16 Kinder- und Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Meinersen.

Meinersen hat eine neue Kinderfeuerwehr

In Meinersen startete im vergangenen Jahr die neue Kinderfeuerwehr mit 17 Kindern. 74 Neuaufnahmen standen 28 Austritten gegenüber. Zehn Mitglieder der Kinderfeuerwehren wurden an die Jugendfeuerwehren übergeben und zwei Jugendfeuerwehrmitglieder an die Einsatzabteilungen. Nachwuchssorgen bestünden in den Jugendfeuerwehren Ettenbüttel, Flettmar und Ohof, so Michels.

650 Stunden seien für feuerwehrtechnische Ausbildung und 551 Stunden für allgemeine Jugendarbeit geleistet worden. Dazu kommen noch mal rund 3094 Stunden der Betreuer und 906 Stunden für Vor- und Nachbereitungen, eigene Ausbildung und Sitzungen. Zehn Jugendliche legten im Frühjahr die Prüfung zur Jugendflamme Stufe eins ab.

Kreisjugendfeuerwehrwartin kündigt Änderungen an

Die Vertreter der Jugendfeuerwehren wählten ihre Jugendsprecher: Luisa Menke und Daria Kampen aus der Jugendfeuerwehr Flettmar wurden von Michels ernannt.

Die Kreisjugendfeuerwehrwartin Bianca Röder berichtete, dass es Änderungen in der Kreisführung geben wird. Sie wird im September aufhören, einen Nachfolger gibt es noch nicht. „Es geht wieder aufwärts, aber wir sind noch nicht da, wo wir vor Corona waren, aber wieder hinwollen“, betonte der Samtgemeindebrandmeister Sven J. Mayer in seinem Grußwort. Das Engagement der Kinder- und Jugendfeuerwehren sei ungemein wichtig. Der Brandschutzbedarfsplan habe gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Aktiven in den Einsatzabteilungen zuvor die Jugendfeuerwehren durchlaufen haben.

Der diesjährige Samtgemeindewettbewerb wird am 17. Juni in Meinersen stattfinden, am darauffolgenden Tag ist der Kreiswettbewerb, ebenfalls in Meinersen.

red

