Der Staffordshire-Rüde Olaf sucht ein neues Zuhause

Der Staffordshire-Rüde Olaf wurde im Tierheim abgegeben, da sich seine Familie nicht ausreichend um ihn kümmern konnte. Jetzt wird ein neues Zuhause für ihn gesucht.

Der junge, zweijährige Rüde hat leider nicht allzu viel Erziehung genossen. Er ist freundlich und Menschen gegenüber aufgeschlossen, laut Vorbesitzer auch verträglich mit Artgenossen, dabei aber sehr aufdringlich. Olaf lernt aktuell, dass es sich lohnt mit den Menschen zusammen zu arbeiten. Er bekommt Hundetraining und macht sich wirklich gut dabei. ,,Wir suchen für Olaf ein Zuhause bei aktiven Menschen, die ihn weiter fordern und fördern, ihm viel beibringen, sich mit ihm beschäftigen und ihn nicht so lange alleine lassen. Er ist wirklich ein toller Kerl, der sich zu einem tollen Begleiter mausern wird, wenn er in den richtigen Händen mit liebevoller Konsequenz und ohne zu viel Druck weiter erzogen wird’’, sagt Stefanie Söchtig, Leiterin des Tierheims in Ribbesbüttel.

Weitere Informationen erhalten ernsthaft Interessierte Tierfreunde unter (05374)4434 oder per Mail an info@tierschutzgifhorn.de.

red

