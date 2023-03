Groß Schwülper. Am 4. und 5. März findet ein Kunstmarkt im Bürgerhaus in Groß Schwülper statt. Ausgestellt werden zum Beispiel Schmuck, Zeichnungen und vieles mehr.

Im Bürgerhaus in Groß Schwülper findet ein Kunstmarkt statt. Regionale Künstlerinnen stellen handwerkliche und künstlerische Exponate aus.

Handwerklich und künstlerisch Kunstmarkt: Regionale Künstlerinnen stellen in Groß Schwülper aus

Eine kleine Gruppe regionaler Künstlerinnen stellt erneut im Bürgerhaus in Groß Schwülper, in der Hauptstraße 20a, am 4. und 5. März ihre handwerklichen und künstlerischen Exponate aus.

,,Nach der letzten erfolgreichen Ausstellung vor einem Jahr wollen wir das gerne wiederholen und sowohl aparten, kostbaren Schmuck und selbstgestaltete Karten, als auch realistische Bleistiftzeichnungen, Bilder mir Acrylfarben, intuitive und abstrakte Acrylmalerei, teilweise mit deutlichen Strukturen, als auch nützliche und schön anzusehende Gartentöpfereien gepaart mit bezaubernden Filzarbeiten, aber auch nahezu professionelle Gebrauchskeramiken und ideenreichen Kissen aus strapazierfähigen Baumwollkörper zum Liebhaben ausstellen’’, erklärt Kornelia Birnschein in einer Pressemitteilung der Künstler.

