Gifhorner Abgeordnete besuchen den Aller Markt

Hubertus Heil, Kirsikka Lansmann und Philipp Raulfs waren zu Besuch im Aller Markt in Gifhorn.

Fair gehandelte und regionale Produkte in einem Markt, der von Ehrenamtlichen, Geflüchteten und Menschen mit Behinderung getragen wird – um dieses Konzept kennenzulernen haben der Gifhorner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil sowie die beiden Landtagsabgeordneten Kirsikka Lansmann und Philipp Raulfs den Aller Markt in Gifhorn besucht.

Martin Wrasmann, Michael Gruber und Axel Royer stellten den Abgeordneten bei Kaffee und Suppe das Konzept des Marktes vor. „Gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen und -partnern aus der Region hat der Caritasverband eine echte Bereicherung für die Gifhorner Innenstadt geschaffen. Ich hoffe, dass viele Gifhornerinnen und Gifhorner das Angebot des Aller Marktes zum nachhaltigen Einkaufen, aber auch zum Verweilen und Essen, annehmen“, erklärt Hubertus Heil.

Raulfs: Der Markt passt in diese Zeit

„Der Aller Markt passt in diese Zeit. Eine Zeit, in der das Bewusstsein für Nachhaltigkeit immer größer wird und die Menschen entsprechend handeln. Der Aller Markt entspricht diesem Zeitgeist und kann ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Innenstadt werden. Danke an alle Helferinnen und Helfer, die seit Wochen im Einsatz sind, um dieses neue Einkaufsgefühl zu ermöglichen“, sagt Philipp Raulfs.

„Der Aller Markt ist eine echte Bereicherung für die Stadt Gifhorn und die ganze Region. Hier wird nicht nur bewusst mit Lebensmitteln umgegangen, sondern vielmehr ein Ort des Austauschens und des Miteinanders geschaffen. Ich bin von dem Konzept begeistert und wünsche ihnen viel Erfolg“, ergänzt Kirsikka Lansmann, Landtagsabgeordnete für Gifhorn-Nord/Wolfsburg.

