Helios Klinikum Gifhorn bietet neuen Ausbildungsberuf an

Zum 1. Januar ist das neue „MTA-Gesetz“ in Kraft getreten. Dies besagt, dass die bisher kostenpflichtige Ausbildung für Medizinische Technologinnen/ Technologen für Laboratoriumsanalytik (MT-L) ab sofort vergütet wird. „Auszubildende werden ab 2023 von Kliniken angestellt und legen den theoretischen Teil an einer MTA-Schule ab. Aus diesem Grund haben wir einen Kooperationsvertrag mit der FIT-Ausbildungsakademie in Magdeburg geschlossen“, erklärt Dr. Christian Wolf, Leitender Laborarzt.

Ab August können junge Erwachsene in ihre Ausbildung zur/ zum „Medizinischen Technologin/ Technologen für Laboratoriumsanalytik“ in den eigenen Laboratorien des Helios Klinikums Gifhorn und der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt starten. Bestimmte Bereiche der praktischen Ausbildung, wie zum Beispiel die Pathologie oder Mikrobiologie, werden in kooperierenden Laboratorien durchgeführt. „Begleitet werden die Auszubildenden von sogenannten Praxisanleitern der Kliniken. Gemeinsam mit Ausbildern der Akademie in Magdeburg finden die abschließenden Examen statt“, so Wolf weiter. Zentraler Bestandteil des neuen MTA-Gesetzes bleibt der sogenannte Tätigkeitsvorbehalt. Labormedizinische Untersuchungen, wie zum Beispiel PCR-Untersuchungen auf Pandemie-Erreger, im Rahmen der medizinischen Versorgung dürfen nur von Ärzten und dafür qualifizierte Medizinischen Technologen durchgeführt werden.

Die Untersuchung von Blut ist Teil der Ausbildung

Die Ausbildung zum/zur MT-L beinhalten unter anderem die selbstständige Untersuchung von Blut und Körperflüssigkeiten zur Erkennung von Krankheiten und Beurteilung von Verlaufskontrollen und die Bestimmung organspezifischer Parameter wie Herzenzyme, Leber- und Nierenwerte, Hormone, Tumormarker sowie die Wirksamkeit von Medikamenten. Außerdem untersucht man währen der Ausbildung Blut auf Drogen, testet Blutgruppen und überprüft Spenderblut zur Vorbereitung von Bluttransfusionen.

Bewerbungen für August 2023 sind schon jetzt möglich. Erforderlich sind mindestens ein Realschulabschluss oder eine erfolgreich abgeschlossene 2-jährige Berufsausbildung. Interessenten können sich gerne bei Dr. Christian Wolf im Voraus melden unter Christian.Wolf2@helios-gesundheit.de oder (05371)871485. Bewerbungen sind über das online Helios Karriereportal möglich.

red

