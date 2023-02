Helios Klinikum Gifhorn setzt auf Fachkräfte aus dem Ausland

Der bundesweite Fachkräftemangel in der Pflege hat längst auch das Helios Klinikum Gifhorn erreicht. Daher wird neben der Ausbildung am eigenen Bildungszentrum und Gewinnung von Pflegekräften in Deutschland noch auf einen weiteren Weg der Mitarbeitersuche gesetzt. „Wir haben uns im letzten Jahr dazu entschieden, Gesundheits- und Krankenpfleger/innen aus dem Ausland einzustellen. In den letzten Monaten haben uns unter anderem neue Kollegen aus den Philippinen, Indien, Mexiko und Kolumbien erreicht“, erzählt Pflegedirektor Jens Bosenick.

Integrationsmanagerinnen begleiten die internationalen Pflegekräfte

Drei der Kolleginnen und Kollegen haben vergangene Woche ihre Kenntnisprüfung abgelegt, sodass sie nach Übergabe der Urkunde als eigenständige Gesundheits- und Krankenpfleger in Deutschland arbeiten dürfen. Was viele zunächst gar nicht wissen: Die meisten internationalen Pflegekräfte haben das Pflegefach studiert und haben mindestens einen Bachelor-, viele auch einen Masterabschluss. Um überhaupt nach Deutschland kommen zu können, müssen sie auch vorher im Heimatland Berufserfahrung gesammelt haben. Verpflichtend ist ebenfalls ein Deutschkurs auf B2-Level, der noch im Heimatland absolviert wird. „Mit dem Start der Suche nach Kräften im Ausland haben wir zwei Integrationsmanagerinnen eingestellt, die die neuen Kollegen von den Erstgesprächen, bis zur Wohnungssuche und Amtsbesuchen begleiten“, so Bosenick weiter.

Vor Ort ist es entscheidend, die neuen Pflegekräfte nicht allein mit der Arbeit vertraut zu machen, sondern auch mit Stadt, Kultur und Menschen. „Eine gelungene Integration, auch außerhalb der Arbeitswelt, ist der Schlüssel zum Erfolg, um internationale Pflegekräfte langfristig an unserer Klinik zu binden“, sagt Silke Hegemann, Integrationsmanagerin. Damit das gelingt, sind im vergangenen Jahr zahlreiche Maßnahmen erarbeitet worden.

Rinu Poly möchte ihre Familie nach Deutschland holen

Eine der drei Absolventen ist Rinu Poly. Ihr Ziel ist es nach der abgeschlossenen Kenntnisprüfung ihre Familie nach Deutschland zu holen. „Ich freue mich sehr über die bestandene Prüfung. Aktuell macht mein Mann in der Heimat einen Deutschkurs. Wenn er diesen abgeschlossen hat, darf er zu mir nach Deutschland ziehen und möchte hier ebenfalls als Pflegekraft arbeiten“, erzählt die Inderin. Voraussetzung hierfür ist, dass der Lebensunterhalt für die Familie gesichert ist und Erwachse mindestens das Sprachlevel A1 erreichen. Neben den drei Pflegekräften, die ihre Kenntnisprüfung frisch bestanden haben, sind im letzten Jahr noch weitere 39 mexikanische, kolumbianische und philippinische Kolleginnen und Kollegen in Gifhorn angekommen. Diese befinden sich derzeitig in der Anerkennung und legen Mitte des Jahres die Prüfung ab. Noch in diesem Jahr erreichen das Klinikum weitere 12 Brasilianerinnen und Brasilianer. Das berichtet das Helios Klinikum in einer Pressemitteilung.

