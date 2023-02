Historisches Museum Gifhorn sucht Herzogin Klara-Darstellerin

Bereits im Mai 2022 fanden Kostümführungen im Schloss Gifhorn statt. Birthe Lehnberg (rechts) schlüpfte in eine maßgeschneiderte Robe, in der sie Herzogin Klara nachahmt. Anette Thiele stellte Hofdame Margarethe dar.

Das Historische Museum Schloss Gifhorn hat einen spannenden Job zu vergeben. Gesucht wird eine Frau mittleren Alters, die Lust auf darstellendes Spiel und Freude an regionaler Geschichte mitbringt. In der Rolle der Ehefrau von Gifhorns Herzog Franz soll sie in das Kleid der Herzogin Klara schlüpfen und Führungen im Museum geben.

Ab Ende September wird in der Kasematte des Schlosses eine Sonderausstellung zur Gifhorner Regionalgeschichte gezeigt. Die Arbeiten daran laufen gerade auf Hochtouren. „Wir werden thematisch in die Zeit der Renaissance springen“, verrät Alexa von der Brelje, Fachbereichsleiterin der Museen des Landkreises. Es geht dabei um Gifhorn, sein Umland und die bewegte und bewegende Phase zwischen Mittelalter und Neuzeit. Diese war geprägt von neuen Ideen, der Reformation und großen Veränderungen. Gifhorn erlebte eine Zeit des Aufschwungs und war für ein Jahrzehnt der Mittelpunkt einer kleinen herzoglichen Herrschaft.

Gesucht wird eine Frau, die gerne historische Inhalte vermittelt

Die Sonderausstellung nimmt diese besondere Ära in den Blick, jedoch fehlt noch eine wichtige Zutat, die sich die Kolleginnen und Kollegen des Museumsteams wünschen: „Wir haben eine Idee für die historische Figur der Herzogin Klara, deren Eigenschaften und Verdienste wir in der Ausstellung besonders beleuchten wollen“, so die Fachbereichsleiterin. Jetzt fehle eine Darstellerin, die in die Rolle Gifhorns einstiger und einziger Herzogin schlüpfen mag. „Wir freuen uns über eine engagierte Frau, die Lust am Vermitteln historischer Inhalte hat und ihrem Publikum auch schon mal ein Augenzwinkern schenkt“, sagt von der Brelje.

Arbeitszeiten und Honorar werden individuell vereinbart

Die Ausstellung ist zwischen September 2023 und April 2024 geplant. Einsatzzeiten und Honorar werden individuell vereinbart. Interessierte Frauen können sich telefonisch unter (05371)9459102 oder per Mail an a.vonderbrelje@museen-gifhorn.de melden.

red

