Gifhorn: Björn Thiele gibt Tipps zum Einsparen von Energiekosten

Die NaturEnergieRegionGifhorn eG bietet am Mittwoch, 22. Februar, um 19 Uhr einen kostenlosen Vortrag zum Thema ,,Energie sparen und Energieeffizienz in Wohngebäuden’’ an. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Volksbank BraWo, im Steinweg 51, in Gifhorn statt.

Der erfahrene Umweltingenieur und Energieberater Björn Thiele, wird wertvolle Tipps und Tricks zum Einsparen von Energiekosten geben. Als selbstständiger, regionaler Franchise-Partner der Energie & Haus 24 und Honorardozent für die Ausbildung von Energieberatern bei der Handwerkskammer, verfügt Thiele über eine umfassende Expertise im Bereich der Energieberatung.

Wie können Energiekosten gesenkt werden?

Doch warum lohnt sich überhaupt eine Energieberatung? Energieberatungen helfen dabei, den Energieverbrauch in Wohngebäuden zu optimieren und somit Energiekosten zu senken. Durch die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen kann nicht nur der Geldbeutel geschont werden, sondern auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.

Zusätzlich wird auch das Thema Balkonkraftwerke (Mini-Fotovoltaik-Anlagen) erörtert. Hierzu wird es einen Erfahrungsbericht von Dr. Hagen Schink geben. Außerdem wird der Frage nachgegangen, welchen Beitrag die Genossenschaft in Bezug auf Balkonkraftwerke leisten kann. Gibt es genug Interessent*innen für gemeinsame Aktionen? Wie kann die Genossenschaft Mitglieder und Bürger*innen bei der Umsetzung unterstützen?

Es wird um eine vorherige schriftliche Anmeldung gebeten. Interessierte können bis zum 15. Februar eine entsprechende Mail an NERG.eG@gmx.de schicken.

