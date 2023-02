Wechsel an der Spitze Geschäftsführerin der Gifhorner Stadthalle tritt nicht erneut an

Wie die Stadthalle Gifhorn am Freitagmittag in einer Pressemitteilung mitteilt, steht zum Herbst ein Wechsel an der Spitze der Stadthalle an. Dagmar Marcks-Lübberink, deren Fünfjahresvertrag im Herbst ordnungsgemäß ausläuft, möchte nicht erneut antreten. „Für mich waren es fünf spannende Jahre, in denen ich viel bewegen konnte. Aber vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die die Veranstaltungsbranche praktisch zum Erliegen brachte, waren es auch extrem zeitintensive und sehr herausfordernde fünf Jahre“, begründet Marcks-Lübberink ihren Rückzug. „Ich freue mich darauf, demnächst wieder mehr Zeit für meine Familie zu haben“, sagt sie mit Blick in die Zukunft.

Vorbereitungen für die nächste Spielzeit laufen bereits

Marcks-Lübberink zieht aber eine positive Bilanz. „Wir haben den Neustart des Kulturprogramms nach der Pandemie geschafft und die Veranstaltungen der Stadthalle werden wieder sehr gut vom Publikum angenommen. Wirtschaftlich steht das Haus gut da.“ Die Vorbereitungen für die nächste Spielzeit laufen derweil auf Hochtouren. Das Kulturprogramm für 2023/24 wird voraussichtlich Ende April vorgestellt.

red

