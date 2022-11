Reifen auf der B4: Mehrere Autos fahren drüber – hohe Schäden

(Symbolbild) Mehrere Autofahrer sind auf der B4 in Gifhorn über einen herrenlosen Reifen gefahren und beschädigten damit ihren Wagen.

Ein herrenloser Reifen samt Felge auf der B4 in Gifhorn hat bei zahlreichen Autofahrern in der vergangenen Woche für Ärger gesorgt. Wie die Polizei berichtet, habe der Reifen am Dienstag (16. November) mitten auf der Straße gelegen. Mehrere Autos seien darüber gefahren und beschädigten damit ihr Auto.

Wie der Reifen auf die Fahrbahn gelangte, ist derzeit unklar. Die Unfälle ereigneten sich gegen 17.30 Uhr auf den Spuren in Richtung Süden, zwischen den Abfahrten Heidland und Isenbüttel

Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer (05371) 9800 zu melden.

