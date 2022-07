Autodiebe stehlen Audi in Gifhorn und versauen Innenraum

Nachdem unbekannte Täter bereits am 30. Juni einen schwarzen Audi A6 von einem Grundstück im Gifhorner Stadtgebiet gestohlen hatten, wurde der Wagen nun überraschend wieder gefunden: Am Sonntag, den 3. Juli, entdeckte die Polizei das Auto auf dem Parkplatz des Heidesees an der Celler Straße in Gifhorn.

Kurios: Der Pkw war beim Auffinden nicht nur unverschlossen, sondern im im Innenraum völlig versaut. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, war der gesamte Wagen von innen mit Löschpulver eines Feuerlöschers bedeckt und verunreinigt. Gebrannt hat es jedoch nicht, die Gründe für die Verschmutzung sind unklar.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

Die Polizei Gifhorn sucht nun Zeugen, die am 30.06.2022, zwischen 2.20 Uhr und 3.00 Uhr, Personen oder das gestohlene Fahrzeug beobachtet haben und Angaben zum Abstellen und der Verunreinigung mittels Feuerlöschpulver machen können.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de