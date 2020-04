So feiern die Kirchengemeinden im Kreis Gifhorn Ostern

Die Gemeinden im evangelischen Kirchenkreis Gifhorn haben ein umfangreiches Osterprogramm unter Corona-Bedingungen zusammengestellt.

REGION NORD-OST

Neudorf-Platendorf, Thomas-Gemeinde. Die Platendorfer Thomas-Kirche hat für Ostersonntag gemeinsam mit der Ev. Freikirchlichen Gemeinde eine Aktion geplant: Zwischen den 800 Meter auseinanderliegenden Kirchengebäuden an der Hauptstraße werden Plakate aufgehängt, die verschiedene Aspekte der Osterbotschaft aufgreifen. Die Zeichnungen sind von Diakon Waldemar Schmalz aus Solingen angefertigt worden. Gedanken dazu werden auf die Webseite der Thomas-Gemeinde (www.thomaskirche-sassenburg.de) gestellt.

Wahrenholz, St. Nicolai- und Catharinen-Kirchengemeinde. Zu Karfreitag und Ostern werden Predigten von Pastor Lars-Uwe Kremer auf die Webseite der Kirchengemeinde (www.kirche-wahrenholz.de) zu hören sein. Eine Andacht zur Sterbestunde am Karfreitag wird aufgenommen und auf der Webseite zu hören sein. Am Karfreitag wird um 15 Uhr die Sterbeglocke läuten und Ostersonntag um 12 Uhr volles Geläut zur Auferstehung Jesu.

Wesendorf, St. Johannis Kirchengemeinde. In Wesendorf ist ein „Mitnehmgottesdienst“ vorbereitet. Vor der Kirchentür steht Ostersonntag ein verschlossener Behälter, in dem Faltblätter mit Gottesdiensttexten zum Mitnehmen zu finden sind. Bitte beachten Sie beim Abholen der Zettel die aktuellen Hygienemaßnahmen und halten Sie Abstand, falls sich eine Person in der Nähe aufhält.

REGION STADT GIFHORN

Gifhorn, Epiphanias-Gemeinde. Karfreitag: Kreuzweg auf dem Evangelischen Friedhof: An allen vier Eingängen des Friedhofs sind Wegweiser zum Kreuzweg bis zum 11. April zu finden.

Karsamstag wird ein Film für die Osternacht auf YouTube eingestellt: Teile der Osternacht sind in Szene gesetzt worden und können auf YouTube unter „Kirchenkreis Gifhorn“ gesehen werden. Wäscheleinen mit Impulsen und Ostereiern werden an der Epiphanias-Kirche aufgehängt. Sie können auf einen Osterspaziergang mitgenommen werden.

Gifhorn, Martin-Luther-Gemeinde. Um 10.30 Uhr am Ostersonntag läuten die Glocken der Martin-Luther-Kirche. Eine Karte wird verteilt mit Adressen, in welchen Gärten Musik am Ostermorgen erklingen wird.

Gifhorn, Nicolai-Gemeinde. Es sind Andachten auf den Nicolai-Seiten im Internet zu finden. Ein „Kreuzweg unter den Füßen“ ist dort ebenfalls zu finden (www.nicolai-gifhorn.de). Ein ökumenischer Ostergottesdienst mit Superintendentin Sylvia Pfannschmidt und dem katholischen Pastoralreferenten Martin Wrasmann wird auf den YouTube-Kanal des Kirchenkreises Gifhorn eingestellt.

Gifhorn, Paulus-Gemeinde. Eine Andacht zu Karfreitag und eine zu Ostern werden auf die Webseite der Paulus-Kirchengemeinde eingestellt.

REGION SÜD-OST

Calberlah, Christus-Kirchengemeinde. Die Osterkerze wird im Windfang der Christus-Kirche in Calberlah entzündet, auch in der Kirche in Essenrode. An beiden Kirchen werden Osterbilder und Segenswünsche aufgehängt. Inspiration für einen Osterspaziergang sind an der Christus-Kirche zum Mitnehmen zu finden.

Ribbesbüttel/Rötgesbüttel, St. Petri Kirchengemeinde. Karfreitag findet ein Bibliolog zur Kreuzigung Jesu statt – man liest einen Bibeltext gemeinsam und äußert sich dazu aus Sicht der verschiedenen Rollen per WhatsApp in einer eigens eingerichteten Gruppe. Die Chats beginnen um 10 und 15 Uhr am Karfreitag und dauern jeweils 1 Stunde. Anmeldung: Bis Mittwochabend per Email bei der Gemeinde oder auch per Telefon – dann bekommt man eine Nummer zugeschickt. Ein Ostergottesdienst aus der Kirche wird aufgezeichnet und auf einem neuen YouTube-Kanal der Kirchengemeinde hochgeladen.

Isenbüttel, St. Marien Kirchengemeinde. Ins Internet wird ein Osternachtsgottesdienst eingestellt (www.kirche-isenbuettel.de).

Meine, Stephani-Gemeinde. In Grassel läuten um 15 Uhr die Glocken zur Todesstunde Jesu. Ostersonntag läuten die Glocken um 10.45 Uhr. Es gibt Gottesdienste zum Gründonnerstag und Ostergottesdienste zum Hören unter www.kirche-meine.de. In Meine läuten die Glocken um 15 Uhr zur Todesstunde Jesu. Ostersonntag läuten die Glocken um 6.26 Uhr zum Sonnenaufgang, der Auferstehungsstunde. Karfreitag und Karsamstag werden die Turmbläser spielen, ab Ostersonntag dann wieder nach dem Abendläuten um kurz nach 18 Uhr. Es gibt Gottesdienste zum Gründonnerstag und Ostergottesdienste zum Hören unter www.kirche-meine.de. Meine beteiligt sich am Ostersingen #Osternvombalkon um 10.15 Uhr mit Unterstützung der Bläser vom Posaunenchor und vom Feuerwehrmusikzug.

REGION NORD-WEST

St. Viti in Leiferde. 18 Uhr Glockenläuten. Für das Osterrätsel kann die Lösung an Gemeindebüro geschickt werden ebenso wie Ostergeschichten. Sie werden dann veröffentlicht.

Müden/Aller St. Petri. Gottesdienste im Live-Streaming: Karfreitag um 10 Uhr. Ostersonntag um 10 Uhr. Tägliche Impulse: 15 Minuten mit Gott mit Diakon Christian Zimmermann.

Meinersen St. Georg. Am Karfreitag und Ostersonntag und sowie am Montag werden Predigten auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde Meinersen hochgeladen. Impulsvideos auf diesem YouTube-Kanal unter der Playlist Corona. Gemeinde.Leben. Ein Praxis-Glaubens-Kurs „STEPS“ steht als Playlist auf dem Meinerser YouTube-Kanal.

Päse St. Marien. Gottesdienste und Ansprachen auf einem eigenen YouTube-Kanal.

REGION OKERAUE

Adenbüttel und Rethen. Um 10 Uhr läuten Karfreitag und Ostern die Glocken und laden zum Vaterunser-Gebet ein. Rund um die Kirchen in Adenbüttel und Rethen werden Ostersonntag kleine Osterkerzen aufgestellt, die mitgenommen werden können.

St. Viti in Hillerse, Didderse, Neubrück. Karfreitag Glockenläuten um 15 Uhr. Ostersonntag Glockenläuten um 10.15 Uhr nach dem Fernsehgottesdienst. Ostermontag Glockenläuten um 10.45 Uhr.

Groß Schwülper, Nikolaus-Kirchengemeinde. Licht der Hoffnung am Ostersonntag um 5.30 Uhr: Kerzen werden in die Fenster gestellt. Einen Impuls können sich Interessierte ab Samstag, 11. April vor der Kirche abholen. Die Handzettel stehen in einer verschlossenen Kiste. Bitte beachten Sie beim Abholen die Hygienestandards und halten Sie Abstand, falls eine weitere Person in der Nähe ist.

Jugendkirche Gifhorn. Die Jugendkirche Gifhorn lädt ein, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern in den Familien zu feiern mit Anregungen, die sie auf ihrer Internetseite zur Verfügung stellt: https://juki-gifhorn.wir-e.de/aktuelles