VLG stell Busbetrieb im Landkreis Gifhorn auf Ferienmodus um

Seit Montag haben die Schulen geschlossen, vorerst haben Schüler daher bis zum Ende der Osterferien frei. Weil damit auch das Fahrgastaugekommen in den Bussen der VLG drastisch abnimmt, hat sich das Unternehmen entschieden, den Busverkehr im Landkreis Gifhorn über die VLG, BBG und VB Bachstein auf den Ferienfahrplan-Modus umzustellen.

Und die VLG geht noch einen Schritt weiter. Um das Ansteckungsrisiko für das Fahrpersonal so niedrig wie möglich zu halten, bleibt die vordere Tür geschlossen, sodass nur hinten ein- und ausgestiegen werden darf. „Ab diesem Zeitpunkt werden keine Fahrscheine mehr im Bus verkauft. Fahrgäste werden gebeten, sich im Vorfeld mit Zeitkarten, Tageskarten oder Mehrfahrten zu versorgen“, betont VLG-Geschäftsführer Stephan Heidenreich in einer Pressemitteilung.

Bis Sonntag konnten diese Tickets noch in den Bussen gekauft werden, seit Montag sind sie allerdings vorübergehend nur noch in Servicestellen erhältlich: Das sind das VLG-Kundenzentrum in der Michael-Clare-Straße 2 in Gifhorn, der VLG-Betriebshof in der Wolfsburger Straße 1 in Gifhorn, Bischof-Reisen in der Wittinger Straße 31-33 in Wesendorf, Baxmann-Reisen in der Dorfstraße 158 in Neudorf-Platendorf, Omnibus Gades in der Staße Am Bahnhof 9 in Brome, Admiral-Reisen in der Straße Kakerbeck 3 im Wittinger Ortsteil Kakerbeck und Kube-Reisen im Flahnweg 3 in Müden.

