Diesmal beantwortet Expertin Gaby Guzek gleich zwei Fragen, die uns erreicht haben: Eine Lesermail bezieht sich auf die Kolumne zum Thema Kaufsucht, die zweite auf das Thema ADHS und Sucht.

Kaufsucht: Wohin kann ich mich wenden?

Im Serienteil Kaufsucht: Die wahren Gründe für unser zügelloses Shoppen – 5 Tricks für Betroffene erklärt Gaby Guzek die Hintergründe von übermäßigem Einkaufen im Internet.

Unsere Leserin fragt:

„Ich fühle mich sehr angesprochen, meine die Ursache zu kennen (Einsamkeit in der Kindheit, Mutter mit Suchtproblemen und vermutlich bei mir auch unentdeckte ADHS). Ich shoppe gerne, bin Profi im Finden guter Preise finden und weiß, dass ich gefühlt keine Grenze für meine Ausgaben kenne.

Ich habe bereits eine Ärztin und eine Ärztin auf der Reha angesprochen, diese Sucht wird aber nicht so ernst genommen. Es heißt nur: „Müssen Sie weniger Geld ausgeben oder weniger einkaufen“ – Thema beendet. Ich bin sehr bemüht, im Moment geht es mir auch mental gut, aber ich weiß, die nächste böse Kurve kommt.

An wen kann ich mich wenden, wo gibt es dazu Literatur? Denn ich denke, ein anderes Verhalten muss langsam gelernt werden.

Autorin Gaby Guzek ist Wissenschaftsjournalistin und Coach. In unserer Serie „Raus aus der Sucht“ beleuchtet sie verschiedene Süchte und Wege aus der Abhängigkeit. © Carmen Wilhelmer | Carmen Wilhelmer

Shoppingsucht: „Kann Symptom bei ADHS sein“

Expertin Gaby Guzek antwortet:

Leider ist es in der Tat so, dass Kaufsucht häufig nicht wirklich ernst genommen wird. Aber wenn es Sie tröstet: Auch Alkoholiker bekommen gar nicht selten vom Arzt zu hören: „Dann trinken Sie eben weniger.“ Da steckt einfach auch eine enorme Hilflosigkeit dahinter.

Die Profis sitzen – wie so oft – in den Suchtberatungsstellen. Die Beratung ist kostenlos und auf Wunsch sogar anonym. Interessanterweise gibt es oft auch bei den Schuldnerberatungen Menschen, die sich damit auskennen bzw. die Ihnen kompetente Therapeuten empfehlen können. Denn dort landen ja die Betroffenen, denen die Shoppingsucht alles genommen hat.

Ansonsten: Schauen Sie im Internet mal nach, ob es in Ihrer Nähe nicht sogar eine Selbsthilfegruppe zu Verhaltensstörungen (dazu zählt die Kaufsucht) gibt. Dort kennt man die richtigen Anlaufstellen.

Ganz wichtig wäre aber aus meiner Sicht, zunächst das vermutete ADHS wirklich abzuklären und ggf. zu diagnostizieren. Denn wenn das tatsächlich dahinter steckt, ist die Kaufsucht nur ein Symptom. Dass man nicht weg bekommt, solange ein ADHS die Wurzel ist.

Die Wurzel für Kaufsucht kann in anderen Erkrankungen wie etwa ADHS liegen. Schuldnerberatungen können im Ernstfall eine erste Anlaufstelle sein. © Getty Images | seb_ra

ADHS: Welche Behandlungsmöglichkeiten außer Ritalin?

In der Kolumne ADHS und Drogensucht: „Das Gehirn kann nicht anders“ geht Gaby Guzek dem Phänomen auf den Grund, warum gerade ADHS-Betroffene häufiger als andere zu Suchtmitteln greifen.

Unser Leser fragt dazu mit Blick auf die eigene Familie:

„Unsere siebenjährige Enkelin ist von dieser Krankheit betroffen und ihr Selbstwertgefühl leidet extrem darunter. Hinzu kommt, dass sie im Unterricht nicht nur wegen der anderen Sinnesreize unkonzentriert ist, sondern dann auch schnell ermüdet und, nach eigenen Aussagen, „träumt, nicht mehr hinhört und mit den Bleistiften spielt“, sodass sie vom Unterricht nichts mehr mitbekommt und entsprechend wenig lernt.

Zum Glück haben die Eltern die Problematik erkannt und sind mit ihr bei einem Arzt gewesen, der, nach einigen Tests, bestätigt hat, dass eindeutig ADHS vorliegt und behandelt werden sollte. Nun schreiben Sie, dass die verabreichten Medikamente Amphetamine sind, die auf Sicht ja auch eine Abhängigkeit, beziehungsweise Sucht, auslösen können.

Da taucht natürlich die Frage auf, welche Möglichkeiten bestehen noch, dieser Krankheit entgegenzutreten, im besten Fall, sie zu heilen. Jetzt sieht es so aus, als hätte man nur die Möglichkeit, zwischen Pest und Cholera zu entscheiden. Wenn es andere Behandlungsmethoden gibt, welche und an wen kann man sich wenden.“

ADHS bei Kindern: „Haben auch sehr viele Stärken“

Expertin Gaby Guzek antwortet:

Vorab: Ein ADHS ist nicht heilbar. Die Hirnstruktur beziehungsweise die Übertragung des Botenstoffes Dopamin bei Menschen mit ADHS ist anders, wir würden sagen: Gestört. Die Betroffenen lehnen das ab und bezeichnen sich als neurodivers, also eben anders. Eigentlich verständlich, denn diese Menschen sind weder „gestört“ noch im eigentlichen Sinne krank. Sie ticken eben auf ihre Weise.

Menschen mit ADHS haben auch sehr viele Stärken, das darf man nicht vergessen. Sie können – wenn sie sich für etwas wirklich interessieren – eine unglaubliche Konzentration an den Tag legen (sie nennen das „Hyperfokus“), sind in der Regel sehr emphatisch, empfindsam und können übergeordnete, komplexe Zusammenhänge oft schneller erkennen als so manch anderer.

Eine ADHS-Therapie zielt deshalb auch nicht darauf ab, den Betroffenen mit Medikamenten „geradezubiegen“. Das war früher leider der Fall, wo man Kinder mit teilweise sehr hohen Dosierungen von Ritalin oder ähnlichen Substanzen einfach „abgeschossen“ und quasi zum Zombie gemacht hat. Das ist Gott sei Dank vorbei, heute arbeitet man mit wesentlich geringeren Medikamentenmengen. Allerdings haben sich aus dieser Zeit viele Vorurteile erhalten.

Ja, die eingesetzten Medikamente sind Amphetamine. Die aber wirken bei Menschen mit ADHS völlig anders und wie gesagt sind die Dosierungen auch gegenüber den Amphetaminen als Partydrogen viel geringer. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Wirkstoffe, die nicht zu den Amphetaminen zählen. Welches Medikament bei Ihrer Enkelin anschlägt – und ob sie überhaupt auf eines anspricht –, das muss ein wirklich fachkundiger Psychiater entscheiden und gegebenenfalls austesten.

Keine gute ADHS-Therapie stützt sich allerdings auf Medikamente allein. Immer gehört eine spezielle Verhaltenstherapie dazu. Dort lernen die Betroffenen, mit ihrer „speziellen Hirnverdrahtung“ nicht nur zu leben, sondern sie zu managen – und im optimalen Fall sogar ihre Vorteile daraus zu ziehen. Denn wie gesagt: Menschen mit ADHS haben teilweise sehr erstaunliche Fähigkeiten. Man muss sie nur finden und fördern. Medikamente können dabei helfen und unterstützen. Es wäre falsch, diese in Bausch und Bogen abzulehnen. Sie nehmen dem Kind damit eine echte Chance.

Leider gibt es genügend Bücher und Internetseiten, die nicht nur die Medikamente verteufeln, viel Dummes und Falsches verbreiten und dubiose alternative Therapien propagieren. Wenn man genauer hinsieht, steckt dahinter meist ein Geschäftsmodell und der Betroffene soll teure Seminare buchen oder irgendwelche Vitamine oder Mittelchen kaufen.

Da selbst Fachärzte heute nicht immer auf dem ganz aktuellen Stand sind, kann ich Ihnen beziehungsweise den Eltern nur sehr nachdrücklich ans Herz legen, Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufzunehmen. Die gibt es gerade für Eltern doch mittlerweile recht flächendeckend. Notfalls mal im Internet schauen, auch online finden solche Treffen statt. Die Teilnehmer wissen in der Regel über kompetente Anlaufstellen in Ihrer Region sehr gut Bescheid.

