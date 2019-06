Die Museums-Förderung und der Spareffekt

Nichts ist so dauerhaft, wie durch Sparmaßnahmen geschaffene Provisorien, wie etwa der Haupteingang des Städtischen Museums, der eigentlich die prachtvolle Mitte der Museumsfassade am Steintorwall bilden sollte. Ausgangspunkt für diesen Museumsbau war der am 27. Oktober 1828 in Braunschweig...