Vom Lese-Genuss unterm knorrigen Olivenbaum

Mallorca-Tage sind für mich angefüllt mit Lesen. Stets schleppe ich eine Tasche mit Büchern in mein Stammquartier Son Mas, aber ich schmökere auch gern in Zeitungen. Dabei lümmele ich in einem Korbsessel im Schatten eines knorrigen Olivenbaumes. Der wiegt sich ab und zu in einem sanften Windhauch...