Hammer Nachbarn

Es ist gar nicht so einfach, in seiner Nachbarschaft anzukommen, vor allem nicht in der virtuellen! Aus Anlass des Tags der Nachbarschaft am vergangenen Samstag habe ich mal versucht, mich beim Nachbarschafts-Netzwerk Nebenan.de anzumelden. Ich wollte mal sehen, was die Nachbarn so zu bieten haben....