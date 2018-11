Monat der Erinnerung

November – Monat der Trauer. Statt grauer Düsternis zum Glück die Sonne, die ein mildes Licht auf die Welt wirft. Ich sitze in einem schwarz-rot gestreiften Herrenbademantel am Frühstückstisch und denke an die Sommer meiner Kindheit in Italien. Adria! Im VW-Käfer über den Brenner! In den 1960-er...