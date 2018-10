Vor oder zurück? Früher hell? Später dunkel? Welche Uhren muss ich stellen? Wo sind die Betriebsanleitungen dafür? Jedes Jahr dieselben Fragen – seit Jahrzehnten geht das so. Die gute alte, neue Zeit. In der Nacht zu gestern war’s wieder soweit – die Uhren wurden um 3 eine Stunde zurückgedreht. Und was passiert? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich bin um 6.30 Uhr wach … eigentlich, wie den ganzen Sommer über, schon 7.30 Uhr und damit Aufstehzeit. Auf meine innere Uhr ist Verlass – auch abends, wenn mir in den nächsten Tagen um 22.15 Uhr müde die Augen zuklappen. War ja schließlich monatelang 23.15 Uhr. Aber alles nicht so schlimm: Der Mini-Jetlag, von dem so häufig die Rede ist, legt sich nach ein paar Tagen – in einer Woche ist der Spuk vorbei, und wir sind alle in der „Winterzeit“ angekommen. Von mir aus kann es so bleiben, denn ein warmer Sommerabend, an dem es um 21 Uhr bereits stockeduster ist? Wer will das schon? Die Politik sollte die Zeit Zeit sein lassen. Es gibt wirklich Wichtigeres in Europa zu regeln!

