Alles Ansichtssache

Ich wechsele meine Ansichten ständig. Heute so, morgen so. Je nachdem. Je nachdem, ob ich am Steuer meines Autos sitze, auf dem Fahrrad unterwegs bin oder zu Fuß gehe. Quasi eine dreifach gespaltene Persönlichkeit. Sitze ich hinterm Steuer, dann kriechen die meisten Fußgänger in meinen Augen...