Ein Jetlag aus Bayern

Seit dem Urlaub habe ich mit einem Jetlag zu kämpfen. Hundemüde sitze ich am Schreibtisch. Dabei war ich weder in den USA noch in Kambodscha oder Neuseeland. Ich habe unsere Zeitzone gar nicht verlassen: Ich war lediglich im Allgäu. Dort aber haben wir unseren ganz eigenen Schlaf-Wach-Rhythmus...