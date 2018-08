Die Macht der Gedanken

Aus gegebenem Anlass machen wir uns heute mal ein paar erfrischende Gedanken! Quasi Abkühlung per Suggestion. Denn so, wie wir denken, so fühlen wir. Wie sagte schon Marc Aurel: Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken! Also los! Stellen Sie sich einfach mal einen kleinen Eisbären im Zoo vor,...