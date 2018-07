Sommerzeit, Winterzeit

Gestern habe ich an meiner ersten EU-Umfrage teilgenommen. Besser gesagt an der„öffentlichen Konsultation zur Sommerzeit“, wie es offiziell heißt. Eigentlich wollte ich das schon vor vier Tagen machen, gleich zu Beginn. Doch die EU-Server waren dem Ansturm nicht gewachsen – sie gingen in die Knie....