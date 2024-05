Braunschweig. Auf der Güldenstraße ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Beifahrer stürzt nach dem Unfall auf die Straße und verletzt sich.

Am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, ist es auf der Güldenstraße in Braunschweig zu einem leichten Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, touchierte ein Auto auf der Güldenstraße in Richtung Europaplatz beim Spurwechsel ein weiteres Fahrzeug. Beim Abbiegen übersah der Verursacher das Auto auf der linken Spur.

Mann stürzt in Braunschweig

Beide Fahrer hielten am Fahrbahnrand, um sich auszutauschen. Der Beifahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs stieg daraufhin aus und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Laut Polizei war er stark alkoholisiert.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Eines der Fahrzeuge erlitt einen Schaden von rund 5.000 Euro. Das andere gilt als wirtschaftlicher Totalschaden.

