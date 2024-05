Braunschweig. Braunschweigs Verkehrswende: Auch andere Antriebsarten werden immer beliebter. Wie es um die Zulassungszahlen steht, erfahren Sie hier.

Die Zahl der Elektrofahrzeuge in Braunschweig ist im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr erneut von 7.619 auf 8.377 (+ 9,95 Prozent) gestiegen. Der Anstieg erfolgte trotz einer nahezu gleichgebliebenen Gesamtzahl zugelassener Fahrzeuge (- 0,54 Prozent), vermeldet die Stadt Braunschweig in einer Pressemitteilung.

Anders als in den Vorjahren hat sich im vergangenen Jahr der Bestand an Personenkraftwagen sowohl mit Benzin-Motoren von 87.791 auf 85.722 (- 2,36 Prozent) als auch der von Diesel-Fahrzeuge von 45.171 auf 42.772 (- 5,32 Prozent) reduziert. Dagegen legten ausschließlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge im abgelaufenen Jahr nochmals zu. Gab es 2019 mit diesem Antrieb lediglich 900 zugelassene Fahrzeuge, ist die Zahl im Laufe der Jahre auf nun 8.377 bis zum Jahresende 2023 gestiegen.

Zulassungszahlen Braunschweig: Elektro-Benzin-Motor liegt vor Diesel

Die Zahl der Fahrzeuge mit Hybrid-Elektro-Antrieb stieg weiterhin deutlich von 7.772 auf 9.701, wobei nach wie vor die Kombination eines elektrischen Antriebs mit einem Benzin-Verbrennungsmotor vor Diesel-Hybrid-Fahrzeugen lag. Unabhängig von der Antriebsfrage teilte sich der Fahrzeugbestand Ende 2023 wie folgt auf: 147.585 PKW, 14.071 Anhänger, 11.355 Krafträder, 8.825 LKW, 1.565 Zugmaschinen und 1.618 sonstige Fahrzeuge.

Die Zahl der Neuzulassungen lag 2023 mit 22.477 Fahrzeugen (2022: 19.255) vor den Umschreibungen gebrauchter Fahrzeuge mit gleichzeitigem Wechsel der Halterin bzw. des Halters (2023: 18.239, 2022: 18.856). 865 Fahrzeuge (2022: 872) wurden nach einer Außerbetriebsetzung wieder und 2.015 gebrauchte Fahrzeuge aus dem Ausland (2022: 1.400) erstmalig in Braunschweig zugelassen. Demgegenüber wurden zur Überführung von Fahrzeugen ins Ausland im vergangenen Jahr 690 Kennzeichen zugeteilt (2022: 669). Außerdem wurden 4.023 Kurzzeitkennzeichen zur Überführung eines Fahrzeugs ausgegeben (2022: 5.137) und 45.136 Anträge (2022: 35.184) auf Außerbetriebsetzung eines Fahrzeugs bearbeitet.

So können Sie in Braunschweig ein Auto zulassen

Vor dem Besuch der Zulassungsstelle ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich (Ausnahme: Außerbetriebsetzung). Privatkundinnen und -kunden haben die Möglichkeit, einen Termin über das Online-Portal auf der Internetseite der Stadt Braunschweig oder über das Bürgertelefon unter der Nummer (0531)4701 zu buchen. Unter www.service.braunschweig.de können Kraftfahrzeuge online zugelassen werden. Folgende Zulassungsvorgänge sind laut Mitteilung der Stadt für Bürgerinnen und Bürger sowie juristische Personen online möglich: Neuzulassung, Abmeldung/Außerbetriebsetzung, Wiederzulassung, Ummeldung (mit oder ohne Halterwechsel), Tageszulassung sowie ausgewählte Sonderkennzeichen (Elektro-, Saison- und Oldtimerkennzeichen).

Fragen können per E-Mail an zulassungsstelle@braunschweig.de oder an das Bürgertelefon gestellt werden.

