Braunschweig. Gemeinsam mit Braunschweiger Chören können Bürger sich dem Singen anschließen. Bis September läuft die Aktion. Die Termine im Überblick.

Die Bürgersingen-Saison geht wieder los: In der Zeit vom 15. Mai bis 11. September sind alle sangesfreudigen Braunschweiger und Braunschweigerinnen jeden Mittwoch zwischen 17.15 und 18 Uhr auf den Magnikirchplatz eingeladen. Über die Aktion informiert die Bürgerstiftung in einer Pressemitteilung. Es werde insgesamt 18 Bürgersingen-Termine geben. Jedesmal soll ein anderer Chor das gemeinsame Singen begleiten. Am 15. Mai eröffne der Braunschweiger Shantychor das Bürgersingen.

Bei allen Treffen singen die Chöre gemeinsam mit den Besuchern Lieder aus dem Bürgersingen-Textheft der Bürgerstiftung. Das Heft ist vor Ort gegen eine kleine Spende erhältlich. Die Veranstaltung selbst ist kostenlos. Das Bürgersingen ist ein Kooperationsprojekt der Bürgerstiftung Braunschweig gemeinsam mit der Kirchengemeinde St. Magni.

Die Gemeinde lädt in diesem Jahr erstmals vor jedem Bürgersingen zum Vesper-Kaffee ein. „Ab 15. Mai servieren wir immer mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr auf dem Magnikirchplatz eine Tasse Kaffee oder Tee – bei heißem Wetter auch ein kühles Getränk“, berichtet Henning Böger, Pfarrer der St.-Magni-Kirche. „Menschen mit offenen Ohren und Zeit zum Zuhören sind vor Ort. Wir möchten dazu einladen, schon vor dem gemeinsamen Singen miteinander ins Gespräch zu kommen.“ Das Bürgersingen verbinde bereits seit 2013 Braunschweigerinnen und Braunschweiger. Die Bürgerstiftung freut sich, dass sie mit diesem Projekt regelmäßig unterschiedliche Menschen auf dem Magnikirchplatz zusammenbringt, betont Sabine-Held Brunn, Vorständin der Bürgerstiftung Braunschweig.

Das sind alle Termine und Chöre des Bürgersingens 2024 im Überblick

15. Mai Braunschweiger Shanty Chor e.V.

22. Mai Waggumer Frauenchor

29. Mai Concordia Ringelheim

05. Juni Kirchenchor Völkenrode

12. Juni Liederkreis Lehre

19. Juni MGV Thune

26. Juni Klaus Hillebrand mit Akkordeon

3. Juli Magni singt

10. Juli Vocal Total

17. Juli Marine Shantychor

24. Juli MGV Völkenrode von 1908

31. Juli Frauenchor Weddel

7. August Hötzumer Gesangsverein

14. August Gelbbauchunken

21. August Ich-kann-nicht-singen-Chor

28. August Petrichor

4. September Carpe Cantum

11. September Polizeichor

Weiterführende Informationen unter www.buergerstiftung-braunschweig.de.

