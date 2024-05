Braunschweig. Die Reparatur in der Orlastraße führt am Dienstag dazu, dass in mehreren Braunschweiger Straßen die Anschlüsse abgestellt werden müssen.

In der Braunschweiger Weststadt – genauer: in der Orlastraße – muss eine defekte Fernwärmeleitung repariert werden. Wie Betreiber BS Energy mitteilt, wird aus diesem Grund am 7. Mai von 6.30 Uhr bis abends die Fernwärme-Versorgung für etwa 18 Hausanschlüsse unterbrochen.

Von der Abstellung betroffen sind folgende Straßen: Dosseweg, Fuhneweg, Elsterstraße, Havelstraße, Helmeweg, Ilmweg, Lichtenberger Straße, Muldeweg, Orlastraße, Saalestraße, Selkeweg und Spreeweg.

BS Netz – ein Unternehmen der BS-Energy-Gruppe – „bedankt sich bereits jetzt für die Geduld und das Verständnis, das den Mitarbeitern im Rahmen der Reparaturarbeiten entgegengebracht“ wird. Die Maßnahmen würden auf die Versorgungssicherheit in Braunschweig einzahlen.

