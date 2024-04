Salzgitter. Beim Bürgerdialog war die Stimmung ziemlich eindeutig. Ob die Menschen auf Social Media das anders sehen, lesen Sie hier.

Promenade oder nicht Promenade. Das war und ist eine der zentralen, großen Fragen zur Neugestaltung des Salzgittersees. Das Büro „Amsel Kollektiv“ hatte diese Woche die Pläne im Rahmen einer Bürgerdialog-Veranstaltung vorgestellt. So wie auf dem Foto zu sehen, würden sie sich auch eine Promenade am Salzgittersee vorstellen. Die teilnehmenden Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner waren nahezu einstimmig dagegen. Mehr grün, mehr Bäume, mehr Natur war das Credo. Doch was sagen die Userinnen und User auf Facebook dazu?

Die Promenade schreckt auch im Netz mehrheitlich ab

Die Kommentierenden auf Social Media sind sich ebenfalls größtenteils einig, dass eine Promenade aus Beton den Salzgittersee nicht verschönern würde. Auch hier wünscht man sich mehrheitlich eher mehr Grün. So schreibt zum Beispiel Julia Schoof, dass der Salzgittersee doch lieber so bleiben sollte wie er ist. Eine Forderung, die auch bei der Diskussionsveranstaltung immer wieder zu hören war: Bereits vorhandene Infrastruktur ausbessern und verschönern, statt neu bauen.

Kurt J Jainz kommentiert mit einer Prise Ironie: „Natur pur! Wir haben uns früher einfach in den Sand gesetzt!“ Willi Hahnemann gibt zu bedenken: „Wir zu Hause dürfen keinen Kies mehr haben und die bauen Betonplätze.“ Wobei an dieser Stelle noch einmal erwähnt werden sollte, dass es sich lediglich um eine Visualisierung handelt, die als Ideengeber vom „Amsel Kollektiv“ verwendet wurde, um zu verdeutlichen, wie man sich etwa eine Umsetzung am Salzgittersee vorstellen könnte.

„Steckt das Geld lieber in Schulen und Bildung“

Und dennoch: Es kommt nicht an. Ewa Odrodzka Neumann schreibt abgeschreckt: „Schrecklich, alles gepflastert, ich denke, wir sollten alle an die Umwelt denken.“ Und im Hinblick auf die Kosten schiebt sie hinterher: „Steck das Geld in Schulen, Bildung und Kindergarten.“ Auch Jasmin Becker meint: „Zu viel Beton, mehr Wiesen lassen und Bänke aufstellen.“

Ein paar Befürworter der Promenade gibt es. So schreibt Marko Schübbe mit Herzchenemoji: „Ich finde es toll.“ Christian Breuer hat offenbar nichts dagegen, möchte aber nicht, dass dafür Geld der Stadt ausgegeben wird, denn er schreibt: „Warum nicht, Hauptsache, die Stadt Salzgitter beteiligt sich nicht daran.“ Und Nadine Breuer scheint begeistert, denn sie schreibt: „Sieht toll aus.“

Der Beschluss zum Konzept ist für Spätsommer vorgesehen. Es bleibt spannend

Gut 40 Bürgerinnen und Bürger beim Bürgerdialog und 38 Facebook-Kommentare können nicht ansatzweise eine Gesamtmeinung abbilden und dennoch sind es die Stimmen derer, die sich äußern und sich engagieren, derer, die mitreden möchten. Und hier ist eine klare Mehrheit zu erkennen: Grün, Grün und nochmals Grün. Es bleibt also spannend, denn beschlossene Sache ist die Promenade nicht. Und die meisten sagen eindeutig Nein zur Betonpromenade. So wie Mark Becker, der zur Frage, ob der Salzgittersee eine Promenade erhalten sollte, auf Facebook schreibt: „Hoffentlich nicht. Grauenhaft.“

