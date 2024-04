Der Deutschlandchef von Ikea verkündet, in ausgewählten Städten in die Stadtzentren ziehen zu wollen. Zwar ist für Braunschweig noch nichts geplant, doch unsere Fotomontage zeigt, wie eine Ikea-Filiale am Bohlweg aussehen könnte. (Fotomontage) © Stefan Lohmann / regios24 | Jürgen Runo