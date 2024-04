Braunschweig. Unter falschem Vorwand hat sich ein Unbekannter Zugang zur Wohnung einer Rentnerin verschafft und Schmuck in vierstelligem Wert gestohlen.

Eine 84-jährige Frau ist am Montagvormittag in der Kasernenstraße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein bislang unbekannter Mann klingelte gegen 11 Uhr an der Tür und wurde unter dem Vorwand, den Wasserdruck im Badezimmer zu prüfen, von der Frau in ihre Wohnung gelassen. Während die 84-Jährige das Wasser in der Dusche laufen ließ, telefonierte der Unbekannte mit einer anderen Person. Nach kurzer Zeit verließ der Mann unverrichteter Dinge wieder die Wohnung.

Erst am Abend stellte die Frau fest, dass aus ihrer Wohnung diverser hochwertiger Goldschmuck in vierstelligem Wert gestohlen wurde und rief die Polizei. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den unbekannten Täter oder weitere verdächtige Personen im Umfeld der Kasernenstraße gesehen haben. Der Täter wird als 50 bis 60 Jahre alt, grauhaarig, mutmaßlich rasiert und ca. 1,75m groß beschrieben.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531 4762516.

red