Derbyzeit in Braunschweig. Von Beginn an brannte es in den beiden Fan-Blöcken. Hier zündeln Chaoten aus Hannover schwarz-grüne Pyro-Technik. Später flogen Raketen in Blöcke, in denen Eltern mit Kindern saßen. Unverantwortlich, meint Innenministerin Daniela Behrens. © Getty Images | Joern Pollex