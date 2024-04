Braunschweig. Für eine Fahrbahnsanierung wird die Rüningenstraße in Braunschweig mehrere Tage gesperrt. Während der Bauarbeiten fahren einige Busse anders.

Fahrgäste der Braunschweiger Buslinien 413, 465 und 481 müssen sich von Dienstag, 16. April, bis Sonntag, 21. April, auf Umleitungen einstellen. Die Rüningenstraße wird für den Zeitraum der Bauarbeiten an der Fahrbahndecke vollständig für den Verkehr gesperrt, was eine Änderung der gewohnten Routen notwendig macht, informiert die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG).

Die Linien 413 und 481 werden in dieser Phase über die Thiedestraße umgeleitet und können dadurch die Haltestellen „Engelhardstraße“, „Dieselstraße“ und „Raabestraße“ nicht anfahren. Ersatzhaltestellen werden für die Fahrgäste an den Standorten „Schenkendamm“, „Braunstraße“ und auf der Thiedestraße bei „Raabestraße“ eingerichtet. Außerdem starten und enden die Fahrten der Linie 413, die gewöhnlich bei „Dieselstraße“ starten beziehungsweise enden, für die Dauer der Baustelle an der Haltestelle „Raabestraße“.

Für die Linie 465 sieht die Umleitung einen anderen Weg vor: Diese Busse verkehren während der Sperrung in beiden Richtungen über Geiteldestraße, Geitelder Weg, Danziger Straße bis hin zur Thiedestraße. Als Ersatz für die wegfallende Haltestelle „Geiteldestraße“ wird eine Schulbushaltestelle in der Geiteldestraße sowie die Ersatzhaltestelle „Raabestraße“ auf der Thiedestraße genutzt.

red