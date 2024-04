Eine Auswahl der großen Projekte (von oben links nach unten rechts): Eine Visualisierung des neuen Pharmazie-Gebäudes der TU Braunschweig, das an der Beethovenstraße entstehen soll. Die Großbaustelle des Städtischen Klinikums – hier der Blick aus Richtung Salzdahlumer Straße, rechts im Bild Teile des neu gebauten Bettentrakts und das Parkhaus, links der alte Teil. Das leerstehende frühere Karstadt-Einrichtungshaus in der Poststraße soll zum „Haus der Musik“ umgebaut werden. Die Sanierung der Stadthalle beginnt in diesem Sommer. Blick vom Ringcenter auf Berliner Platz, Hauptbahnhof, Brawo-Park und die Hochhäuser an der Kurt-Schumacher-Straße – hier soll das neue Bahnhofsquartier entstehen. Die Burgpassage soll abgerissen werden und Platz machen für die „Stiftshöfe“. Braunschweigs 6. IGS entsteht am Wendenring. Und Braunschweigs Straßenbahnnetz soll stark ausgebaut werden. © FMN | Kister Scheithauer/ Gross Architekten und Stadtplaner, Stefan Lohmann/Regios24, Darius Simka/Regios24, Bernward Comes, Dohle+Lohse Architekten/Goldbeck Public Partner GmbH, BSVG