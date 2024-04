13.434 Quadratmeter groß: Das Gelände des Gefängnisses am Rennelberg. Die in 1884 und 1885 erbaute Haftanstalt besteht aus drei Hauptgebäuden, einem Küchengebäude mit Waschküche, einer Kirche, einem Werkbetrieb und einem Verwaltungsgebäude. Aktuell wird sie geräumt. Was kommt danach? (Archivbild) © Heitefuß, Dieter