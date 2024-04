Braunschweig. Die Räume des sozialistischen Jugendverbands „Die Falken“ haben Unbekannte mit rechten Symbolen besprüht. Die Details zu den Graffiti.

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte die Gruppenräume des Braunschweiger Kinder- und Jugendverbands „Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken“ mit Nazizeichen und -parolen besprüht. Dies teilte der Verein in eine Pressemitteilung mit, die Polizei bestätigte die Taten auf Nachfrage. Zu sehen sind auf den Wänden des Vereinsstandortes an der Goslarschen Straße etwa das Keltenkreuz, die Zahl 444, die für DDD beziehungsweise „Deutschland den Deutschen“ steht, und „Wir kriegen euch!“, informieren die Falken. Lars Dehnert, Pressesprecher der Polizei Braunschweig, erklärt, dass es sich bei den Beschmierungen um die „altbekannten“ Symbole und Parolen handele.

Die Polizei habe die Schmierereien bereits am Freitagmorgen aufgenommen und ein Verfahren eingeleitet. Der Fall sei inzwischen an das Staatsschutzkommissariat weitergegeben, der sich um politisch motivierte Kriminalität kümmert. Die Falken erklären zu der Tat, dass sie Angriffe und Bedrohungen von Nazis seit langem erleben würden. Ziel der Täter sei es, sie einzuschüchtern.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Mal wieder Serie von #Nazi-Schmierereien im westlichen Ringgebiet #WRG von #Braunschweig. In der Nähe meiner Wohnung ein Graffiti mit „Janzen Pädo-Schwein!“ (habe das gleich mal etwas überklebt). An die Rückseite der Litfaßsäule wurde „WRG Nazi Kiez“ geschrieben -> pic.twitter.com/YW4kk7t5Kt — David Janzen (@dokurechts) April 5, 2024 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

X-Nutzer entdeckt ebenfalls Schmierereien

Auch an anderen Orten im westlichen Ringgebiet will der Journalist David Janzen bei X (vormals Twitter) Graffiti mit Nazisymbole gesehen haben. Außerdem entdeckte er eine Schmiererei, die den Spruch „Janzen Pädo-Schwein!“ verlauten ließ. Janzen ist Mitbegründer und war Sprecher des Braunschweiger „Bündnisses gegen Rechts“. In der Vergangenheit berichtete er regelmäßig über die Neonazi-Szene und wurde Opfer rechter Anfeindungen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red