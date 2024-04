Braunschweig. Die „Transferbörse“ bietet unter anderem Schülern die Chance, mit Firmen in den Austausch zu kommen. Darauf können sich Besucher freuen.

In Zusammenarbeit mit der Benefactor GmbH veranstaltet Eintracht Braunschweig zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte eine Jobmesse, die sogenannte „Transferbörse“. Am Samstag, 6. April, können sich über 80 Aussteller im Business-Bereich des Eintracht-Stadions von 11 bis 17 Uhr präsentieren. Bei ihnen handelt es sich ausschließlich um Partner und Sponsoren der Löwen, heißt es in einer Mitteilung. Das Ziel der ersten „Transferbörse“ sei es, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubringen, die die gleiche Leidenschaft für Eintracht Braunschweig teilen.

Am Samstag biete sich für alle Fans, Berufseinsteiger und auch für Personen, die bereits mitten im Arbeitsleben stehen, die Chance, mit verschiedensten, in der Region ansässigen Firmen in den Austausch zu kommen und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten. Ein umfangreiches Rahmenprogramm solle die Jobmesse im Eintracht-Stadion abrunden. Auf eine Vielzahl an Aktivitäten, darunter beispielsweise Spieler-Duelle mit eSport-Profis der Eintracht, Karriere-Tipps und Bewerbermappen-Check, können sich alle Teilnehmer freuen.

Eintracht möchte dem Fachkräftemangel entgegenwirken

„Der Fachkräftemangel und die Suche nach Auszubildenden stellt Unternehmen nicht nur national, sondern insbesondere auch hier in der Region vor ernste Herausforderungen. Mit der Transferbörse wollen wir für unsere Partner und Sponsoren, Fans, Sympathisanten und alle Menschen im Braunschweiger Land ein zusätzliches Angebot schaffen, welches es von uns in der Form noch nicht gegeben hat. Wir möchten unsere Strahlkraft nutzen, um Arbeitnehmer und Arbeitgeber in unserem Eintracht-Stadion auf eine einzigartige Weise zusammenbringen und den Arbeitsmarkt in der Region zu entlasten“, wird Eintracht-Geschäftsführer Wolfram Benz in der Mitteilung zitiert.

Weitere Informationen finden sich unter www.transferboerse-eintracht.com.

red