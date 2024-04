Braunschweig. Am kommenden Wochenende erwarten uns das erste Mal in diesem Jahr sommerliche Temperaturen. Ist es bereits Zeit für den ersten Grillabend?

Nach langer Kältezeit soll es am kommenden Wochenende zum ersten Mal dieses Jahr sommerliche Temperaturen geben. Doch ist es bereits Zeit zum Angrillen – oder sollte man es erstmal ruhig angehen lassen? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt, was wir wettertechnisch vom Wochenende erwarten können – und ob es sich lohnt, Wandertouren und Co. zu planen.

Aussichten vom Deutschen Wetterdienst: So wird das Wetter in Braunschweig am Wochenende

Laut Dennis Zdunek vom DWD war bereits der März dieses Jahr überdurchschnittlich warm. Normalerweise wäre im April eigentlich mit einer Durchschnittstemperatur von etwa 10 Grad zu rechnen. Dementsprechend ungewöhnlich sind die Temperaturvorhersagen für das kommende Wochenende, denn bereits am Freitagabend lassen die Ausläufer eines Tiefdruckgebiets über dem Atlantik die Temperaturen im Südosten Niedersachsens an der 20-Grad-Marke kratzen. Vereinzelt kann es allerdings, vor allem nordwestlich von Braunschweig, noch zu Schauern kommen. Aber auch innerhalb Braunschweigs ist mit ein paar Tropfen zu rechnen.

Sommerliche Temperaturen am Samstag

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerät die Region Braunschweig-Wolfsburg zwischen zwei Wetterfronten. Das Resultat ist ein Warmsektor, welcher warme Luft aus Nordafrika über das MIttelmeer in unsere Region weht. Während es am Vormittag noch etwas bewölkt und kühl sein kann, klärt sich der Himmel gegen Nachmittag auf, und die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt dabei sehr gering, dem ersten Grillabend steht also nichts mehr im Weg.

Temperaturen sinken zum Sonntag leicht ab

Zum Sonntag schließt sich der Warmsektor wieder und lässt damit die Temperaturen in Niedersachsen deutlich abkühlen. Über den Tag bleibt es größtenteils bewölkt, und die Sonne ist nur wenig zu sehen. Die Temperaturen erreichen dann im Verlauf des Tages noch maximal 22 Grad, gegen Abend ist auch vereinzelt wieder mit etwas Regen zu rechnen. Wer dieses Wochenende also plant,, länger draußen zu bleiben oder den Grill anzuwerfen, sollte dies lieber schon am Samstag tun.

